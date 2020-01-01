ju rugan (JU) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi ju rugan (JU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

ju rugan (JU) teave

Ju Rugan is a character based token based off of the famous Joe Rogan. As most know Joe holds weekly podcasts. And for this reason ….

Ju Rugan is bringing podcasts to the blockchain, Ju Rugan was made and rugged by a developer soon taken over by the community, with this brought lots of strength and commitment by members.

Ju plans to hold weekly informative podcasts live with different projects to help introduce and inform others on crypto as well as discuss current matters going on in the world.

Further more amplified by humour filled videos and informative news! Come on the podcast Ju wants to meet you!

Ametlik veebisait:
https://www.jurugan.xyz/

ju rugan (JU) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage ju rugan (JU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 11.89K
$ 11.89K
Koguvaru:
$ 999.11M
$ 999.11M
Ringlev varu:
$ 999.11M
$ 999.11M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 11.89K
$ 11.89K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00525852
$ 0.00525852
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0

ju rugan (JU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

ju rugan (JU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate JU tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

JU tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate JU tokeni tokenoomikat, avastage JU tokeni reaalajas hinda!

JU – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu JU võiks suunduda? Meie JU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.