Ju Rugan is a character based token based off of the famous Joe Rogan. As most know Joe holds weekly podcasts. And for this reason …. Ju Rugan is bringing podcasts to the blockchain, Ju Rugan was made and rugged by a developer soon taken over by the community, with this brought lots of strength and commitment by members. Ju plans to hold weekly informative podcasts live with different projects to help introduce and inform others on crypto as well as discuss current matters going on in the world. Further more amplified by humour filled videos and informative news! Come on the podcast Ju wants to meet you!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

ju rugan hinna ennustus (USD)

Kui palju on ju rugan (JU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ju rugan (JU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ju rugan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ju rugan (JU) tokenoomika

ju rugan (JU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ju rugan (JU) kohta Kui palju on ju rugan (JU) tänapäeval väärt? Reaalajas JU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ju rugan turukapitalisatsioon? JU turukapitalisatsioon on $ 11.81K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JU ringlev varu? JU ringlev varu on 999.11M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JU (ATH) hind? JU saavutab ATH hinna summas 0.00525852 USD . Mis oli kõigi aegade JU madalaim (ATL) hind? JU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JU kauplemismaht on -- USD . Kas JU sel aastal kõrgemale ka suundub? JU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JU hinna ennustust

