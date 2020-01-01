JPY Coin v1 (JPYC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JPY Coin v1 (JPYC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JPY Coin v1 (JPYC) teave Stablecoin project from Japan that is pegged to JPY. Ametlik veebisait: https://jpyc.jp/ Ostke JPYC kohe!

JPY Coin v1 (JPYC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JPY Coin v1 (JPYC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 Koguvaru: $ 400.00M Ringlev varu: $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.91M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01167001 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00976776 Lisateave JPY Coin v1 (JPYC) hinna kohta

JPY Coin v1 (JPYC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JPY Coin v1 (JPYC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JPYC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JPYC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JPYC tokeni tokenoomikat, avastage JPYC tokeni reaalajas hinda!

