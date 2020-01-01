JPOW AI (JPOW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JPOW AI (JPOW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JPOW AI (JPOW) teave JPOW - An AI Agent designed for DeFi protocol management, responsible for executing critical functions for stablecoin issuance and money market. The AI Agent will actively manage LTV, interest rates, liquidations and LP. The purpose of JPOW is to act as an AI Agent designed for decentralized finance (DeFi) protocol management. Its primary goal is to autonomously and efficiently manage critical aspects of a stablecoin issuance system and a money market platform Ametlik veebisait: https://www.jpow.ai/ Ostke JPOW kohe!

JPOW AI (JPOW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JPOW AI (JPOW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 353.97K $ 353.97K $ 353.97K Koguvaru: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Ringlev varu: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 353.97K $ 353.97K $ 353.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00261661 $ 0.00261661 $ 0.00261661 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0003461 $ 0.0003461 $ 0.0003461 Lisateave JPOW AI (JPOW) hinna kohta

JPOW AI (JPOW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JPOW AI (JPOW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JPOW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JPOW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JPOW tokeni tokenoomikat, avastage JPOW tokeni reaalajas hinda!

