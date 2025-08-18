Rohkem infot JPOW

JPOW AI hind (JPOW)

1 JPOW/USD reaalajas hind:

$0.00040429
$0.00040429$0.00040429
0.00%1D
USD
JPOW AI (JPOW) reaalajas hinnagraafik
JPOW AI (JPOW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00261661
$ 0.00261661$ 0.00261661

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

+0.01%

+2.72%

+2.72%

JPOW AI (JPOW) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JPOW kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JPOWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00261661 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JPOW muutunud -0.34% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +2.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JPOW AI (JPOW) – turuteave

$ 404.32K
$ 404.32K$ 404.32K

--
----

$ 404.32K
$ 404.32K$ 404.32K

999.94M
999.94M 999.94M

999,935,506.813825
999,935,506.813825 999,935,506.813825

JPOW AI praegune turukapitalisatsioon on $ 404.32K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JPOW ringlev varu on 999.94M, mille koguvaru on 999935506.813825. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 404.32K.

JPOW AI (JPOW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse JPOW AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JPOW AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JPOW AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JPOW AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.01%
30 päeva$ 0+547.68%
60 päeva$ 0+0.11%
90 päeva$ 0--

Mis on JPOW AI (JPOW)

JPOW - An AI Agent designed for DeFi protocol management, responsible for executing critical functions for stablecoin issuance and money market. The AI Agent will actively manage LTV, interest rates, liquidations and LP. The purpose of JPOW is to act as an AI Agent designed for decentralized finance (DeFi) protocol management. Its primary goal is to autonomously and efficiently manage critical aspects of a stablecoin issuance system and a money market platform

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse JPOW AI (JPOW) allikas

Ametlik veebisait

JPOW AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on JPOW AI (JPOW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JPOW AI (JPOW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JPOW AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JPOW AI hinna ennustust kohe!

JPOW kohalike valuutade suhtes

JPOW AI (JPOW) tokenoomika

JPOW AI (JPOW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JPOW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JPOW AI (JPOW) kohta

Kui palju on JPOW AI (JPOW) tänapäeval väärt?
Reaalajas JPOW hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JPOW/USD hind?
Praegune hind JPOW/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JPOW AI turukapitalisatsioon?
JPOW turukapitalisatsioon on $ 404.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JPOW ringlev varu?
JPOW ringlev varu on 999.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JPOW (ATH) hind?
JPOW saavutab ATH hinna summas 0.00261661 USD.
Mis oli kõigi aegade JPOW madalaim (ATL) hind?
JPOW nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JPOW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JPOW kauplemismaht on -- USD.
Kas JPOW sel aastal kõrgemale ka suundub?
JPOW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JPOW hinna ennustust.
