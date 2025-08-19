Rohkem infot JPG

JPG Hinnainfo

JPG Ametlik veebisait

JPG Tokenoomika

JPG Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

JPG logo

JPG hind (JPG)

Loendis mitteolevad

1 JPG/USD reaalajas hind:

$0.00367387
$0.00367387$0.00367387
-3.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
JPG (JPG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:45:29 (UTC+8)

JPG (JPG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00359299
$ 0.00359299$ 0.00359299
24 h madal
$ 0.00383544
$ 0.00383544$ 0.00383544
24 h kõrge

$ 0.00359299
$ 0.00359299$ 0.00359299

$ 0.00383544
$ 0.00383544$ 0.00383544

$ 0.307591
$ 0.307591$ 0.307591

$ 0.00221408
$ 0.00221408$ 0.00221408

+0.20%

-3.90%

+2.90%

+2.90%

JPG (JPG) reaalajas hind on $0.00367387. Viimase 24 tunni jooksul JPG kaubeldud madalaim $ 0.00359299 ja kõrgeim $ 0.00383544 näitab aktiivset turu volatiivsust. JPGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.307591 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00221408.

Lüliajalise tootluse osas on JPG muutunud +0.20% viimase tunni jooksul, -3.90% 24 tunni vältel +2.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JPG (JPG) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 3.67M
$ 3.67M$ 3.67M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

JPG praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. JPG ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.67M.

JPG (JPG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse JPG ja USD hinnamuutus $ -0.00014911611781771.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JPG ja USD hinnamuutus $ -0.0000974791.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JPG ja USD hinnamuutus $ +0.0011506704.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JPG ja USD hinnamuutus $ +0.0001654156389380178.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00014911611781771-3.90%
30 päeva$ -0.0000974791-2.65%
60 päeva$ +0.0011506704+31.32%
90 päeva$ +0.0001654156389380178+4.71%

Mis on JPG (JPG)

jpg.store is Cardano's largest NFT marketplace, dedicated to supporting artists, creators, and communities, driving the ecosystem forward, one NFT at a time.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse JPG (JPG) allikas

Ametlik veebisait

JPG hinna ennustus (USD)

Kui palju on JPG (JPG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JPG (JPG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JPG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JPG hinna ennustust kohe!

JPG kohalike valuutade suhtes

JPG (JPG) tokenoomika

JPG (JPG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JPG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JPG (JPG) kohta

Kui palju on JPG (JPG) tänapäeval väärt?
Reaalajas JPG hind USD on 0.00367387 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JPG/USD hind?
Praegune hind JPG/USD on $ 0.00367387. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JPG turukapitalisatsioon?
JPG turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JPG ringlev varu?
JPG ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JPG (ATH) hind?
JPG saavutab ATH hinna summas 0.307591 USD.
Mis oli kõigi aegade JPG madalaim (ATL) hind?
JPG nägi ATL hinda summas 0.00221408 USD.
Milline on JPG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JPG kauplemismaht on -- USD.
Kas JPG sel aastal kõrgemale ka suundub?
JPG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JPG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:45:29 (UTC+8)

JPG (JPG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.