JP (JP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JP (JP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JP (JP) teave We are working with the First Japanese coin listing site "JPToken". (https://jptoken.info) As a result, 5% to 10% of JPToken's advertising expenses will be repurchased to JP every time development costs It is a mechanism that is said. It's not just a cryptocurrency. It is more than a token design. Our skillshare platform gives back 5-10% of sales to holders JP is a low TAX so that anyone can easily enter. Tax 3% (Liquidity 1%, Team 1%, Marketing 1%) Advertising expenses from JPToken are returned by 5% to 10% each time. This can cover repurchases, development costs, and event costs. Sales of the matching platform can also be covered as new development costs. Ametlik veebisait: https://www.jp-token.com/ Valge raamat: https://jptoken.info/jp/jp-whitepaper.pdf Ostke JP kohe!

JP (JP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JP (JP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 904.23K $ 904.23K $ 904.23K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.002499 $ 0.002499 $ 0.002499 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00030141 $ 0.00030141 $ 0.00030141 Lisateave JP (JP) hinna kohta

JP (JP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JP (JP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JP tokeni tokenoomikat, avastage JP tokeni reaalajas hinda!

JP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JP võiks suunduda? Meie JP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JP tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!