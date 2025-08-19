Mis on JP (JP)

We are working with the First Japanese coin listing site "JPToken". (https://jptoken.info) As a result, 5% to 10% of JPToken's advertising expenses will be repurchased to JP every time development costs It is a mechanism that is said. It's not just a cryptocurrency. It is more than a token design. Our skillshare platform gives back 5-10% of sales to holders JP is a low TAX so that anyone can easily enter. Tax 3% (Liquidity 1%, Team 1%, Marketing 1%) Advertising expenses from JPToken are returned by 5% to 10% each time. This can cover repurchases, development costs, and event costs. Sales of the matching platform can also be covered as new development costs.

Valge raamat Ametlik veebisait

JP hinna ennustus (USD)

Kui palju on JP (JP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JP (JP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

JP kohalike valuutade suhtes

JP (JP) tokenoomika

JP (JP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JP (JP) kohta Kui palju on JP (JP) tänapäeval väärt? Reaalajas JP hind USD on 0.00030532 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JP/USD hind? $ 0.00030532 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JP turukapitalisatsioon? JP turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JP ringlev varu? JP ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JP (ATH) hind? JP saavutab ATH hinna summas 0.002499 USD . Mis oli kõigi aegade JP madalaim (ATL) hind? JP nägi ATL hinda summas 0.00001996 USD . Milline on JP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JP kauplemismaht on -- USD . Kas JP sel aastal kõrgemale ka suundub? JP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JP hinna ennustust

JP (JP) Olulised valdkonna uudised