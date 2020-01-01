Joystream (JOY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Joystream (JOY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Joystream (JOY) teave Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control. Ametlik veebisait: https://www.joystream.org/ Valge raamat: https://www.joystream.org/lightpaper.pdf Ostke JOY kohe!

Joystream (JOY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Joystream (JOY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Koguvaru: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Ringlev varu: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.060149 $ 0.060149 $ 0.060149 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00101421 $ 0.00101421 $ 0.00101421 Praegune hind: $ 0.00143686 $ 0.00143686 $ 0.00143686 Lisateave Joystream (JOY) hinna kohta

Joystream (JOY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Joystream (JOY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JOY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JOY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JOY tokeni tokenoomikat, avastage JOY tokeni reaalajas hinda!

JOY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JOY võiks suunduda? Meie JOY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JOY tokeni hinna ennustust kohe!

