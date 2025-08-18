Mis on Joystream (JOY)

Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Joystream (JOY) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Joystream hinna ennustus (USD)

Kui palju on Joystream (JOY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Joystream (JOY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Joystream nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Joystream hinna ennustust kohe!

JOY kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Joystream (JOY) tokenoomika

Joystream (JOY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JOY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Joystream (JOY) kohta Kui palju on Joystream (JOY) tänapäeval väärt? Reaalajas JOY hind USD on 0.00142305 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JOY/USD hind? $ 0.00142305 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JOY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Joystream turukapitalisatsioon? JOY turukapitalisatsioon on $ 1.55M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JOY ringlev varu? JOY ringlev varu on 1.09B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOY (ATH) hind? JOY saavutab ATH hinna summas 0.060149 USD . Mis oli kõigi aegade JOY madalaim (ATL) hind? JOY nägi ATL hinda summas 0.00101421 USD . Milline on JOY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JOY kauplemismaht on -- USD . Kas JOY sel aastal kõrgemale ka suundub? JOY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JOY hinna ennustust

Joystream (JOY) Olulised valdkonna uudised