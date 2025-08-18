Rohkem infot JOY

JOY Hinnainfo

JOY Valge raamat

JOY Ametlik veebisait

JOY Tokenoomika

JOY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Joystream logo

Joystream hind (JOY)

Loendis mitteolevad

1 JOY/USD reaalajas hind:

$0.00142304
$0.00142304$0.00142304
+1.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Joystream (JOY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:39:47 (UTC+8)

Joystream (JOY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00139557
$ 0.00139557$ 0.00139557
24 h madal
$ 0.00143796
$ 0.00143796$ 0.00143796
24 h kõrge

$ 0.00139557
$ 0.00139557$ 0.00139557

$ 0.00143796
$ 0.00143796$ 0.00143796

$ 0.060149
$ 0.060149$ 0.060149

$ 0.00101421
$ 0.00101421$ 0.00101421

-0.11%

+1.07%

-4.97%

-4.97%

Joystream (JOY) reaalajas hind on $0.00142305. Viimase 24 tunni jooksul JOY kaubeldud madalaim $ 0.00139557 ja kõrgeim $ 0.00143796 näitab aktiivset turu volatiivsust. JOYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.060149 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00101421.

Lüliajalise tootluse osas on JOY muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, +1.07% 24 tunni vältel -4.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Joystream (JOY) – turuteave

$ 1.55M
$ 1.55M$ 1.55M

--
----

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

1.09B
1.09B 1.09B

1,103,286,928.0
1,103,286,928.0 1,103,286,928.0

Joystream praegune turukapitalisatsioon on $ 1.55M -- 24 tunnise kauplemismahuga. JOY ringlev varu on 1.09B, mille koguvaru on 1103286928.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.57M.

Joystream (JOY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Joystream ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Joystream ja USD hinnamuutus $ -0.0000134213.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Joystream ja USD hinnamuutus $ +0.0001703020.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Joystream ja USD hinnamuutus $ -0.0003829538969969086.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.07%
30 päeva$ -0.0000134213-0.94%
60 päeva$ +0.0001703020+11.97%
90 päeva$ -0.0003829538969969086-21.20%

Mis on Joystream (JOY)

Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Joystream (JOY) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Joystream hinna ennustus (USD)

Kui palju on Joystream (JOY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Joystream (JOY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Joystream nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Joystream hinna ennustust kohe!

JOY kohalike valuutade suhtes

Joystream (JOY) tokenoomika

Joystream (JOY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JOY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Joystream (JOY) kohta

Kui palju on Joystream (JOY) tänapäeval väärt?
Reaalajas JOY hind USD on 0.00142305 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JOY/USD hind?
Praegune hind JOY/USD on $ 0.00142305. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Joystream turukapitalisatsioon?
JOY turukapitalisatsioon on $ 1.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JOY ringlev varu?
JOY ringlev varu on 1.09B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOY (ATH) hind?
JOY saavutab ATH hinna summas 0.060149 USD.
Mis oli kõigi aegade JOY madalaim (ATL) hind?
JOY nägi ATL hinda summas 0.00101421 USD.
Milline on JOY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JOY kauplemismaht on -- USD.
Kas JOY sel aastal kõrgemale ka suundub?
JOY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JOY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:39:47 (UTC+8)

Joystream (JOY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.