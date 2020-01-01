JovJou (JOVJOU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JovJou (JOVJOU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JovJou (JOVJOU) teave JovJou is a revolutionary real estate investment platform leveraging blockchain technology to make property investment accessible to everyone. It simplifies property management, allowing users to start their investment journey from just one square meter. The project offers monthly rental income and provides flexibility for reinvestment or strategic planning. As part of the JovJou community, users gain access to exclusive, transparent investment opportunities and unique living benefits. This innovative approach aims to democratize access to real estate investment, bypassing traditional barriers. JovJou's use of blockchain eliminates the need for direct property management, streamlining operations. The platform also tokenizes real-world assets (RWAs), enabling efficient and transparent management on the blockchain. The total supply of JovJou tokens is 1 billion, with allocations for public sale, marketing, airdrops, and the team. Holders of JovJou NFTs enjoy benefits like monthly profits through staking, exclusive discounts on accommodation, and access to unique living arrangements. Ametlik veebisait: https://jovjou.com/ Valge raamat: https://jovjou.gitbook.io/jovjou/understanding-jovjou/understanding-jovjou

JovJou (JOVJOU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JovJou (JOVJOU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.098962 $ 0.098962 $ 0.098962 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00182901 $ 0.00182901 $ 0.00182901 Praegune hind: $ 0.00309624 $ 0.00309624 $ 0.00309624 Lisateave JovJou (JOVJOU) hinna kohta

JovJou (JOVJOU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JovJou (JOVJOU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JOVJOU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JOVJOU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JOVJOU tokeni tokenoomikat, avastage JOVJOU tokeni reaalajas hinda!

JOVJOU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JOVJOU võiks suunduda? Meie JOVJOU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

