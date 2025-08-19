JovJou hind (JOVJOU)
JovJou (JOVJOU) reaalajas hind on $0.00314923. Viimase 24 tunni jooksul JOVJOU kaubeldud madalaim $ 0.00311451 ja kõrgeim $ 0.0032176 näitab aktiivset turu volatiivsust. JOVJOUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.098962 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00182901.
Lüliajalise tootluse osas on JOVJOU muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, -1.93% 24 tunni vältel -2.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
JovJou praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. JOVJOU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.15M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse JovJou ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JovJou ja USD hinnamuutus $ +0.0000029319.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JovJou ja USD hinnamuutus $ +0.0004502057.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JovJou ja USD hinnamuutus $ +0.0002965938116128127.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-1.93%
|30 päeva
|$ +0.0000029319
|+0.09%
|60 päeva
|$ +0.0004502057
|+14.30%
|90 päeva
|$ +0.0002965938116128127
|+10.40%
JovJou is a revolutionary real estate investment platform leveraging blockchain technology to make property investment accessible to everyone. It simplifies property management, allowing users to start their investment journey from just one square meter. The project offers monthly rental income and provides flexibility for reinvestment or strategic planning. As part of the JovJou community, users gain access to exclusive, transparent investment opportunities and unique living benefits. This innovative approach aims to democratize access to real estate investment, bypassing traditional barriers. JovJou's use of blockchain eliminates the need for direct property management, streamlining operations. The platform also tokenizes real-world assets (RWAs), enabling efficient and transparent management on the blockchain. The total supply of JovJou tokens is 1 billion, with allocations for public sale, marketing, airdrops, and the team. Holders of JovJou NFTs enjoy benefits like monthly profits through staking, exclusive discounts on accommodation, and access to unique living arrangements.
