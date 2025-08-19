Rohkem infot JOVJOU

JOVJOU Hinnainfo

JOVJOU Valge raamat

JOVJOU Ametlik veebisait

JOVJOU Tokenoomika

JOVJOU Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

JovJou logo

JovJou hind (JOVJOU)

Loendis mitteolevad

1 JOVJOU/USD reaalajas hind:

$0.00314923
$0.00314923$0.00314923
-1.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
JovJou (JOVJOU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:45:14 (UTC+8)

JovJou (JOVJOU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00311451
$ 0.00311451$ 0.00311451
24 h madal
$ 0.0032176
$ 0.0032176$ 0.0032176
24 h kõrge

$ 0.00311451
$ 0.00311451$ 0.00311451

$ 0.0032176
$ 0.0032176$ 0.0032176

$ 0.098962
$ 0.098962$ 0.098962

$ 0.00182901
$ 0.00182901$ 0.00182901

+0.12%

-1.93%

-2.95%

-2.95%

JovJou (JOVJOU) reaalajas hind on $0.00314923. Viimase 24 tunni jooksul JOVJOU kaubeldud madalaim $ 0.00311451 ja kõrgeim $ 0.0032176 näitab aktiivset turu volatiivsust. JOVJOUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.098962 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00182901.

Lüliajalise tootluse osas on JOVJOU muutunud +0.12% viimase tunni jooksul, -1.93% 24 tunni vältel -2.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JovJou (JOVJOU) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 3.15M
$ 3.15M$ 3.15M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

JovJou praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. JOVJOU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.15M.

JovJou (JOVJOU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse JovJou ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JovJou ja USD hinnamuutus $ +0.0000029319.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JovJou ja USD hinnamuutus $ +0.0004502057.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JovJou ja USD hinnamuutus $ +0.0002965938116128127.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.93%
30 päeva$ +0.0000029319+0.09%
60 päeva$ +0.0004502057+14.30%
90 päeva$ +0.0002965938116128127+10.40%

Mis on JovJou (JOVJOU)

JovJou is a revolutionary real estate investment platform leveraging blockchain technology to make property investment accessible to everyone. It simplifies property management, allowing users to start their investment journey from just one square meter. The project offers monthly rental income and provides flexibility for reinvestment or strategic planning. As part of the JovJou community, users gain access to exclusive, transparent investment opportunities and unique living benefits. This innovative approach aims to democratize access to real estate investment, bypassing traditional barriers. JovJou's use of blockchain eliminates the need for direct property management, streamlining operations. The platform also tokenizes real-world assets (RWAs), enabling efficient and transparent management on the blockchain. The total supply of JovJou tokens is 1 billion, with allocations for public sale, marketing, airdrops, and the team. Holders of JovJou NFTs enjoy benefits like monthly profits through staking, exclusive discounts on accommodation, and access to unique living arrangements.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse JovJou (JOVJOU) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

JovJou hinna ennustus (USD)

Kui palju on JovJou (JOVJOU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JovJou (JOVJOU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JovJou nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JovJou hinna ennustust kohe!

JOVJOU kohalike valuutade suhtes

JovJou (JOVJOU) tokenoomika

JovJou (JOVJOU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JOVJOU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JovJou (JOVJOU) kohta

Kui palju on JovJou (JOVJOU) tänapäeval väärt?
Reaalajas JOVJOU hind USD on 0.00314923 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JOVJOU/USD hind?
Praegune hind JOVJOU/USD on $ 0.00314923. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JovJou turukapitalisatsioon?
JOVJOU turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JOVJOU ringlev varu?
JOVJOU ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOVJOU (ATH) hind?
JOVJOU saavutab ATH hinna summas 0.098962 USD.
Mis oli kõigi aegade JOVJOU madalaim (ATL) hind?
JOVJOU nägi ATL hinda summas 0.00182901 USD.
Milline on JOVJOU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JOVJOU kauplemismaht on -- USD.
Kas JOVJOU sel aastal kõrgemale ka suundub?
JOVJOU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JOVJOU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:45:14 (UTC+8)

JovJou (JOVJOU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.