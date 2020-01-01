Joss Money (JMONEY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Joss Money (JMONEY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Joss Money (JMONEY) teave Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members. Ametlik veebisait: https://www.martplay.art/events/jmoney Valge raamat: https://usdjmoney.gitbook.io/jmoney-jin-zhi-bi-joss-money Ostke JMONEY kohe!

Joss Money (JMONEY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Joss Money (JMONEY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Koguvaru: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M Ringlev varu: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00820821 $ 0.00820821 $ 0.00820821 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00135707 $ 0.00135707 $ 0.00135707 Praegune hind: $ 0.0030625 $ 0.0030625 $ 0.0030625 Lisateave Joss Money (JMONEY) hinna kohta

Joss Money (JMONEY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Joss Money (JMONEY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JMONEY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JMONEY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JMONEY tokeni tokenoomikat, avastage JMONEY tokeni reaalajas hinda!

