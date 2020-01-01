Jose (JOSE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Jose (JOSE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Jose (JOSE) teave Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment. Ametlik veebisait: https://www.josecoin.fun Ostke JOSE kohe!

Jose (JOSE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Jose (JOSE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.59K $ 17.59K $ 17.59K Koguvaru: $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Ringlev varu: $ 9.90M $ 9.90M $ 9.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.48K $ 18.48K $ 18.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.066179 $ 0.066179 $ 0.066179 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00111638 $ 0.00111638 $ 0.00111638 Praegune hind: $ 0.00177767 $ 0.00177767 $ 0.00177767 Lisateave Jose (JOSE) hinna kohta

Jose (JOSE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Jose (JOSE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JOSE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JOSE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JOSE tokeni tokenoomikat, avastage JOSE tokeni reaalajas hinda!

JOSE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JOSE võiks suunduda? Meie JOSE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JOSE tokeni hinna ennustust kohe!

