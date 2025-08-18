Rohkem infot JOSE

Jose hind (JOSE)

1 JOSE/USD reaalajas hind:

$0.00177767
0.00%1D
Jose (JOSE) reaalajas hinnagraafik
Jose (JOSE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.066179
$ 0.00111638
--

--

+13.64%

+13.64%

Jose (JOSE) reaalajas hind on $0.00177767. Viimase 24 tunni jooksul JOSE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JOSEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.066179 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00111638.

Lüliajalise tootluse osas on JOSE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +13.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jose (JOSE) – turuteave

$ 17.59K
--
$ 18.48K
9.90M
10,397,321.597328
Jose praegune turukapitalisatsioon on $ 17.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JOSE ringlev varu on 9.90M, mille koguvaru on 10397321.597328. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.48K.

Jose (JOSE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jose ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jose ja USD hinnamuutus $ +0.0002322947.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jose ja USD hinnamuutus $ +0.0005107596.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jose ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0002322947+13.07%
60 päeva$ +0.0005107596+28.73%
90 päeva$ 0--

Mis on Jose (JOSE)

Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Jose (JOSE) allikas

Ametlik veebisait

Jose hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jose (JOSE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jose (JOSE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jose nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jose hinna ennustust kohe!

JOSE kohalike valuutade suhtes

Jose (JOSE) tokenoomika

Jose (JOSE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JOSE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jose (JOSE) kohta

Kui palju on Jose (JOSE) tänapäeval väärt?
Reaalajas JOSE hind USD on 0.00177767 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JOSE/USD hind?
Praegune hind JOSE/USD on $ 0.00177767. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jose turukapitalisatsioon?
JOSE turukapitalisatsioon on $ 17.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JOSE ringlev varu?
JOSE ringlev varu on 9.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOSE (ATH) hind?
JOSE saavutab ATH hinna summas 0.066179 USD.
Mis oli kõigi aegade JOSE madalaim (ATL) hind?
JOSE nägi ATL hinda summas 0.00111638 USD.
Milline on JOSE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JOSE kauplemismaht on -- USD.
Kas JOSE sel aastal kõrgemale ka suundub?
JOSE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JOSE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.