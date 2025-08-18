Mis on Jose (JOSE)

Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jose (JOSE) kohta Kui palju on Jose (JOSE) tänapäeval väärt? Reaalajas JOSE hind USD on 0.00177767 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JOSE/USD hind? $ 0.00177767 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JOSE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Jose turukapitalisatsioon? JOSE turukapitalisatsioon on $ 17.59K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JOSE ringlev varu? JOSE ringlev varu on 9.90M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOSE (ATH) hind? JOSE saavutab ATH hinna summas 0.066179 USD . Mis oli kõigi aegade JOSE madalaim (ATL) hind? JOSE nägi ATL hinda summas 0.00111638 USD . Milline on JOSE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JOSE kauplemismaht on -- USD . Kas JOSE sel aastal kõrgemale ka suundub? JOSE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JOSE hinna ennustust

