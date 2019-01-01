Jorkin (JORKIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Jorkin (JORKIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Jorkin (JORKIN) teave Jorkin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by a popular internet meme featuring an animated monkey. The meme, features a simple, looping GIF of a cartoon monkey moving its arm, capturing attention with its humorous and iconic simplicity. Jorkin aims to bring the fun and lighthearted nature of internet culture to the crypto world, fostering a community of meme enthusiasts and crypto holders who appreciate the quirky appeal of this character. Ametlik veebisait: https://www.solanajorkin.com

Jorkin (JORKIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Jorkin (JORKIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 84.08K $ 84.08K $ 84.08K Koguvaru: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Ringlev varu: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 84.08K $ 84.08K $ 84.08K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00796273 $ 0.00796273 $ 0.00796273 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Jorkin (JORKIN) hinna kohta

Jorkin (JORKIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Jorkin (JORKIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JORKIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JORKIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JORKIN tokeni tokenoomikat, avastage JORKIN tokeni reaalajas hinda!

