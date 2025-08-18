Rohkem infot JORKIN

Jorkin hind (JORKIN)

Loendis mitteolevad

1 JORKIN/USD reaalajas hind:

--
----
-3.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Jorkin (JORKIN) reaalajas hinnagraafik
Jorkin (JORKIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00796273
$ 0.00796273$ 0.00796273

$ 0
$ 0$ 0

-0.19%

-3.85%

-25.89%

-25.89%

Jorkin (JORKIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JORKIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JORKINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00796273 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JORKIN muutunud -0.19% viimase tunni jooksul, -3.85% 24 tunni vältel -25.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jorkin (JORKIN) – turuteave

$ 82.30K
$ 82.30K$ 82.30K

--
----

$ 82.30K
$ 82.30K$ 82.30K

999.76M
999.76M 999.76M

999,759,870.434573
999,759,870.434573 999,759,870.434573

Jorkin praegune turukapitalisatsioon on $ 82.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JORKIN ringlev varu on 999.76M, mille koguvaru on 999759870.434573. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 82.30K.

Jorkin (JORKIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jorkin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jorkin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jorkin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jorkin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.85%
30 päeva$ 0-21.62%
60 päeva$ 0-37.25%
90 päeva$ 0--

Mis on Jorkin (JORKIN)

Jorkin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by a popular internet meme featuring an animated monkey. The meme, features a simple, looping GIF of a cartoon monkey moving its arm, capturing attention with its humorous and iconic simplicity. Jorkin aims to bring the fun and lighthearted nature of internet culture to the crypto world, fostering a community of meme enthusiasts and crypto holders who appreciate the quirky appeal of this character.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Jorkin (JORKIN) allikas

Ametlik veebisait

Jorkin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jorkin (JORKIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jorkin (JORKIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jorkin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jorkin hinna ennustust kohe!

JORKIN kohalike valuutade suhtes

Jorkin (JORKIN) tokenoomika

Jorkin (JORKIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JORKIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jorkin (JORKIN) kohta

Kui palju on Jorkin (JORKIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas JORKIN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JORKIN/USD hind?
Praegune hind JORKIN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jorkin turukapitalisatsioon?
JORKIN turukapitalisatsioon on $ 82.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JORKIN ringlev varu?
JORKIN ringlev varu on 999.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JORKIN (ATH) hind?
JORKIN saavutab ATH hinna summas 0.00796273 USD.
Mis oli kõigi aegade JORKIN madalaim (ATL) hind?
JORKIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JORKIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JORKIN kauplemismaht on -- USD.
Kas JORKIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
JORKIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JORKIN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.