Mis on Jorkin (JORKIN)

Jorkin is a meme coin built on the Solana blockchain, inspired by a popular internet meme featuring an animated monkey. The meme, features a simple, looping GIF of a cartoon monkey moving its arm, capturing attention with its humorous and iconic simplicity. Jorkin aims to bring the fun and lighthearted nature of internet culture to the crypto world, fostering a community of meme enthusiasts and crypto holders who appreciate the quirky appeal of this character.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Jorkin (JORKIN) allikas Ametlik veebisait

Jorkin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jorkin (JORKIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jorkin (JORKIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jorkin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jorkin hinna ennustust kohe!

JORKIN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Jorkin (JORKIN) tokenoomika

Jorkin (JORKIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JORKIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jorkin (JORKIN) kohta Kui palju on Jorkin (JORKIN) tänapäeval väärt? Reaalajas JORKIN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JORKIN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JORKIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Jorkin turukapitalisatsioon? JORKIN turukapitalisatsioon on $ 82.30K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JORKIN ringlev varu? JORKIN ringlev varu on 999.76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JORKIN (ATH) hind? JORKIN saavutab ATH hinna summas 0.00796273 USD . Mis oli kõigi aegade JORKIN madalaim (ATL) hind? JORKIN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JORKIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JORKIN kauplemismaht on -- USD . Kas JORKIN sel aastal kõrgemale ka suundub? JORKIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JORKIN hinna ennustust

Jorkin (JORKIN) Olulised valdkonna uudised