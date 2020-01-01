JORAM POOWEL (POOWEL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JORAM POOWEL (POOWEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JORAM POOWEL (POOWEL) teave joram poowel mek econumi gret agen. poowel kel stonks nd mek crepto pemp pemp pemp. mi prent mur moni nd wi go moon tegethe. u es cuming wif us toe da moon? Ametlik veebisait: https://pooweltothepeople.com/ Ostke POOWEL kohe!

JORAM POOWEL (POOWEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JORAM POOWEL (POOWEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 24.96K $ 24.96K $ 24.96K Koguvaru: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Ringlev varu: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 24.96K $ 24.96K $ 24.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01138816 $ 0.01138816 $ 0.01138816 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave JORAM POOWEL (POOWEL) hinna kohta

JORAM POOWEL (POOWEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JORAM POOWEL (POOWEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POOWEL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POOWEL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POOWEL tokeni tokenoomikat, avastage POOWEL tokeni reaalajas hinda!

POOWEL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POOWEL võiks suunduda? Meie POOWEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POOWEL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!