JOOCE Memecoin Index (JMX) teave The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing. Ametlik veebisait: https://jooce.xyz Ostke JMX kohe!

JOOCE Memecoin Index (JMX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JOOCE Memecoin Index (JMX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 801.87K $ 801.87K $ 801.87K Koguvaru: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Ringlev varu: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 801.87K $ 801.87K $ 801.87K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.846862 $ 0.846862 $ 0.846862 Kõigi aegade madalaim: $ 0.417021 $ 0.417021 $ 0.417021 Praegune hind: $ 0.570166 $ 0.570166 $ 0.570166 Lisateave JOOCE Memecoin Index (JMX) hinna kohta

JOOCE Memecoin Index (JMX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JOOCE Memecoin Index (JMX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JMX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JMX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JMX tokeni tokenoomikat, avastage JMX tokeni reaalajas hinda!

JMX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JMX võiks suunduda? Meie JMX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JMX tokeni hinna ennustust kohe!

