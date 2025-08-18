Mis on JOOCE Memecoin Index (JMX)

The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse JOOCE Memecoin Index (JMX) allikas Ametlik veebisait

JOOCE Memecoin Index hinna ennustus (USD)

Kui palju on JOOCE Memecoin Index (JMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JOOCE Memecoin Index (JMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JOOCE Memecoin Index nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

JMX kohalike valuutade suhtes

JOOCE Memecoin Index (JMX) tokenoomika

JOOCE Memecoin Index (JMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JOOCE Memecoin Index (JMX) kohta Kui palju on JOOCE Memecoin Index (JMX) tänapäeval väärt? Reaalajas JMX hind USD on 0.607783 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JMX/USD hind? $ 0.607783 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JMX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JOOCE Memecoin Index turukapitalisatsioon? JMX turukapitalisatsioon on $ 843.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JMX ringlev varu? JMX ringlev varu on 1.39M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JMX (ATH) hind? JMX saavutab ATH hinna summas 0.846862 USD . Mis oli kõigi aegade JMX madalaim (ATL) hind? JMX nägi ATL hinda summas 0.417021 USD . Milline on JMX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JMX kauplemismaht on -- USD . Kas JMX sel aastal kõrgemale ka suundub? JMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JMX hinna ennustust

