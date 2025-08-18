Mis on Jones DAO (JONES)

Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.

Jones DAO (JONES) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Jones DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jones DAO (JONES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jones DAO (JONES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jones DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jones DAO hinna ennustust kohe!

JONES kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Jones DAO (JONES) tokenoomika

Jones DAO (JONES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JONES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jones DAO (JONES) kohta Kui palju on Jones DAO (JONES) tänapäeval väärt? Reaalajas JONES hind USD on 0.09843 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JONES/USD hind? $ 0.09843 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JONES/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Jones DAO turukapitalisatsioon? JONES turukapitalisatsioon on $ 511.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JONES ringlev varu? JONES ringlev varu on 5.19M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JONES (ATH) hind? JONES saavutab ATH hinna summas 28.39 USD . Mis oli kõigi aegade JONES madalaim (ATL) hind? JONES nägi ATL hinda summas 0.0479747 USD . Milline on JONES kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JONES kauplemismaht on -- USD . Kas JONES sel aastal kõrgemale ka suundub? JONES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JONES hinna ennustust

