Jonah logo

Jonah hind (JONAH)

Loendis mitteolevad

1 JONAH/USD reaalajas hind:

--
----
-1.30%1D
USD
Jonah (JONAH) reaalajas hinnagraafik
Jonah (JONAH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00001867
$ 0.00001867
24 h madal
$ 0.00001907
$ 0.00001907
24 h kõrge

$ 0.00001867
$ 0.00001867

$ 0.00001907
$ 0.00001907

$ 0.00230645
$ 0.00230645

$ 0.00001086
$ 0.00001086

--

-1.36%

-6.96%

-6.96%

Jonah (JONAH) reaalajas hind on $0.00001867. Viimase 24 tunni jooksul JONAH kaubeldud madalaim $ 0.00001867 ja kõrgeim $ 0.00001907 näitab aktiivset turu volatiivsust. JONAHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00230645 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001086.

Lüliajalise tootluse osas on JONAH muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.36% 24 tunni vältel -6.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jonah (JONAH) – turuteave

$ 18.67K
$ 18.67K

$ 18.67K
$ 18.67K

1000.00M
1000.00M

999,998,299.0
999,998,299.0

Jonah praegune turukapitalisatsioon on $ 18.67K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JONAH ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999998299.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.67K.

Jonah (JONAH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jonah ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jonah ja USD hinnamuutus $ -0.0000022377.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jonah ja USD hinnamuutus $ +0.0000031049.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jonah ja USD hinnamuutus $ -0.000008876179655589068.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.36%
30 päeva$ -0.0000022377-11.98%
60 päeva$ +0.0000031049+16.63%
90 päeva$ -0.000008876179655589068-32.22%

Mis on Jonah (JONAH)

Jonah hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jonah (JONAH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jonah (JONAH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jonah nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jonah hinna ennustust kohe!

JONAH kohalike valuutade suhtes

Jonah (JONAH) tokenoomika

Jonah (JONAH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JONAH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jonah (JONAH) kohta

Kui palju on Jonah (JONAH) tänapäeval väärt?
Reaalajas JONAH hind USD on 0.00001867 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JONAH/USD hind?
Praegune hind JONAH/USD on $ 0.00001867. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jonah turukapitalisatsioon?
JONAH turukapitalisatsioon on $ 18.67K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JONAH ringlev varu?
JONAH ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JONAH (ATH) hind?
JONAH saavutab ATH hinna summas 0.00230645 USD.
Mis oli kõigi aegade JONAH madalaim (ATL) hind?
JONAH nägi ATL hinda summas 0.00001086 USD.
Milline on JONAH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JONAH kauplemismaht on -- USD.
Kas JONAH sel aastal kõrgemale ka suundub?
JONAH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JONAH hinna ennustust.
