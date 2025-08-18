Rohkem infot JOK

JokInTheBox logo

JokInTheBox hind (JOK)

Loendis mitteolevad

1 JOK/USD reaalajas hind:

--
----
-4.70%1D
mexc
USD
JokInTheBox (JOK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:02:57 (UTC+8)

JokInTheBox (JOK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.80%

-4.79%

-23.18%

-23.18%

JokInTheBox (JOK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JOK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JOKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JOK muutunud +0.80% viimase tunni jooksul, -4.79% 24 tunni vältel -23.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JokInTheBox (JOK) – turuteave

$ 143.91K
$ 143.91K$ 143.91K

--
----

$ 195.13K
$ 195.13K$ 195.13K

573.04B
573.04B 573.04B

777,000,000,000.0
777,000,000,000.0 777,000,000,000.0

JokInTheBox praegune turukapitalisatsioon on $ 143.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JOK ringlev varu on 573.04B, mille koguvaru on 777000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 195.13K.

JokInTheBox (JOK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse JokInTheBox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JokInTheBox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JokInTheBox ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JokInTheBox ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.79%
30 päeva$ 0-48.51%
60 päeva$ 0-56.34%
90 päeva$ 0--

Mis on JokInTheBox (JOK)

Maximize returns with our MEV Sandwich Attacks, Sniper Copy Trading, and social AI bots for passive income on our platform!

Üksuse JokInTheBox (JOK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

JokInTheBox hinna ennustus (USD)

Kui palju on JokInTheBox (JOK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JokInTheBox (JOK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JokInTheBox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JokInTheBox hinna ennustust kohe!

JOK kohalike valuutade suhtes

JokInTheBox (JOK) tokenoomika

JokInTheBox (JOK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JOK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JokInTheBox (JOK) kohta

Kui palju on JokInTheBox (JOK) tänapäeval väärt?
Reaalajas JOK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JOK/USD hind?
Praegune hind JOK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JokInTheBox turukapitalisatsioon?
JOK turukapitalisatsioon on $ 143.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JOK ringlev varu?
JOK ringlev varu on 573.04B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOK (ATH) hind?
JOK saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade JOK madalaim (ATL) hind?
JOK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JOK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JOK kauplemismaht on -- USD.
Kas JOK sel aastal kõrgemale ka suundub?
JOK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JOK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.