Üksuse JokInTheBox (JOK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

JokInTheBox hinna ennustus (USD)

Kui palju on JokInTheBox (JOK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JokInTheBox (JOK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JokInTheBox nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

JOK kohalike valuutade suhtes

JokInTheBox (JOK) tokenoomika

JokInTheBox (JOK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JOK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JokInTheBox (JOK) kohta Kui palju on JokInTheBox (JOK) tänapäeval väärt? Reaalajas JOK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JOK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JOK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JokInTheBox turukapitalisatsioon? JOK turukapitalisatsioon on $ 143.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JOK ringlev varu? JOK ringlev varu on 573.04B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOK (ATH) hind? JOK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade JOK madalaim (ATL) hind? JOK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JOK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JOK kauplemismaht on -- USD . Kas JOK sel aastal kõrgemale ka suundub? JOK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JOK hinna ennustust

JokInTheBox (JOK) Olulised valdkonna uudised