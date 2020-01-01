JOJO (JOJO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JOJO (JOJO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JOJO (JOJO) teave JOJO is a degenerate-laced memecoin with more backstory than your ex’s excuses. Born in a cheap motel, kissed by chaos, and raised on Twitter porn, JOJO is here to stretch your bags and your imagination. Quick Facts: Chain: Solana (because we move fast and cheap, just like JOJO)

Category: Cinematic memecoin with NSFW sauce

Utility: Lore + Lube + Laughs The Teck - Lmao.. it's simpol Launched via letsbonk.fun (naturally)

LP locked harder than your ex’s heart

No utility? Wrong. The utility is JOJO. Ametlik veebisait: https://jojos.club/ Ostke JOJO kohe!

JOJO (JOJO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JOJO (JOJO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 267.00K $ 267.00K $ 267.00K Koguvaru: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ringlev varu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 267.00K $ 267.00K $ 267.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00026703 $ 0.00026703 $ 0.00026703 Lisateave JOJO (JOJO) hinna kohta

JOJO (JOJO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JOJO (JOJO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JOJO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JOJO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JOJO tokeni tokenoomikat, avastage JOJO tokeni reaalajas hinda!

JOJO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JOJO võiks suunduda? Meie JOJO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JOJO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!