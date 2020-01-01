JOJO (JOJO) tokenoomika
JOJO (JOJO) teave
JOJO is a degenerate-laced memecoin with more backstory than your ex’s excuses. Born in a cheap motel, kissed by chaos, and raised on Twitter porn, JOJO is here to stretch your bags and your imagination.
Quick Facts:
-
Chain: Solana (because we move fast and cheap, just like JOJO)
-
Category: Cinematic memecoin with NSFW sauce
-
Utility: Lore + Lube + Laughs
The Teck - Lmao.. it's simpol
-
Launched via letsbonk.fun (naturally)
-
LP locked harder than your ex’s heart
-
No utility? Wrong. The utility is JOJO.
JOJO (JOJO) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage JOJO (JOJO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
JOJO (JOJO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
JOJO (JOJO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate JOJO tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
JOJO tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate JOJO tokeni tokenoomikat, avastage JOJO tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.