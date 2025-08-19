Rohkem infot JOJO

JOJO Hinnainfo

JOJO Ametlik veebisait

JOJO Tokenoomika

JOJO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

JOJO logo

JOJO hind (JOJO)

Loendis mitteolevad

1 JOJO/USD reaalajas hind:

$0.00034801
$0.00034801$0.00034801
-13.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
JOJO (JOJO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:28:26 (UTC+8)

JOJO (JOJO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+12.63%

-13.45%

--

--

JOJO (JOJO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JOJO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JOJOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JOJO muutunud +12.63% viimase tunni jooksul, -13.45% 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JOJO (JOJO) – turuteave

$ 346.82K
$ 346.82K$ 346.82K

--
----

$ 346.82K
$ 346.82K$ 346.82K

999.96M
999.96M 999.96M

999,962,568.611371
999,962,568.611371 999,962,568.611371

JOJO praegune turukapitalisatsioon on $ 346.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JOJO ringlev varu on 999.96M, mille koguvaru on 999962568.611371. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 346.82K.

JOJO (JOJO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse JOJO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JOJO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JOJO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JOJO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-13.45%
30 päeva$ 0--
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on JOJO (JOJO)

JOJO is a degenerate-laced memecoin with more backstory than your ex’s excuses. Born in a cheap motel, kissed by chaos, and raised on Twitter porn, JOJO is here to stretch your bags and your imagination. Quick Facts: - Chain: Solana (because we move fast and cheap, just like JOJO) - Category: Cinematic memecoin with NSFW sauce - Utility: Lore + Lube + Laughs The Teck - Lmao.. it's simpol - Launched via letsbonk.fun (naturally) - LP locked harder than your ex’s heart - No utility? Wrong. The utility is JOJO.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse JOJO (JOJO) allikas

Ametlik veebisait

JOJO hinna ennustus (USD)

Kui palju on JOJO (JOJO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JOJO (JOJO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JOJO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JOJO hinna ennustust kohe!

JOJO kohalike valuutade suhtes

JOJO (JOJO) tokenoomika

JOJO (JOJO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JOJO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JOJO (JOJO) kohta

Kui palju on JOJO (JOJO) tänapäeval väärt?
Reaalajas JOJO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JOJO/USD hind?
Praegune hind JOJO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JOJO turukapitalisatsioon?
JOJO turukapitalisatsioon on $ 346.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JOJO ringlev varu?
JOJO ringlev varu on 999.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOJO (ATH) hind?
JOJO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade JOJO madalaim (ATL) hind?
JOJO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JOJO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JOJO kauplemismaht on -- USD.
Kas JOJO sel aastal kõrgemale ka suundub?
JOJO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JOJO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:28:26 (UTC+8)

JOJO (JOJO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.