JOJO is a degenerate-laced memecoin with more backstory than your ex’s excuses. Born in a cheap motel, kissed by chaos, and raised on Twitter porn, JOJO is here to stretch your bags and your imagination. Quick Facts: - Chain: Solana (because we move fast and cheap, just like JOJO) - Category: Cinematic memecoin with NSFW sauce - Utility: Lore + Lube + Laughs The Teck - Lmao.. it's simpol - Launched via letsbonk.fun (naturally) - LP locked harder than your ex’s heart - No utility? Wrong. The utility is JOJO.

JOJO hinna ennustus (USD)

Kui palju on JOJO (JOJO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JOJO (JOJO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JOJO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

JOJO kohalike valuutade suhtes

JOJO (JOJO) tokenoomika

JOJO (JOJO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JOJO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JOJO (JOJO) kohta Kui palju on JOJO (JOJO) tänapäeval väärt? Reaalajas JOJO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JOJO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JOJO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JOJO turukapitalisatsioon? JOJO turukapitalisatsioon on $ 346.82K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JOJO ringlev varu? JOJO ringlev varu on 999.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOJO (ATH) hind? JOJO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade JOJO madalaim (ATL) hind? JOJO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JOJO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JOJO kauplemismaht on -- USD . Kas JOJO sel aastal kõrgemale ka suundub? JOJO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JOJO hinna ennustust

