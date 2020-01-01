Joi (JOI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Joi (JOI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Joi (JOI) teave Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app. app launch next week

eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement)

dev sold to less than 2.5% holding, community control majority

you are one of the earliest communities to get in

US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later)

serious AI dev team, Tencent background

serious AI dev team, Tencent background

full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment Ametlik veebisait: https://myjoi.ai/

Joi (JOI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Joi (JOI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.42K $ 6.42K $ 6.42K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.42K $ 6.42K $ 6.42K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01560474 $ 0.01560474 $ 0.01560474 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Joi (JOI) hinna kohta

Joi (JOI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Joi (JOI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JOI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JOI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JOI tokeni tokenoomikat, avastage JOI tokeni reaalajas hinda!

JOI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JOI võiks suunduda? Meie JOI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JOI tokeni hinna ennustust kohe!

