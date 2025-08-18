Rohkem infot JOI

Joi hind (JOI)

Loendis mitteolevad

1 JOI/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Joi (JOI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 22:49:48 (UTC+8)

Joi (JOI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01560474
$ 0.01560474$ 0.01560474

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.18%

+3.18%

Joi (JOI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JOI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JOIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01560474 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JOI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Joi (JOI) – turuteave

$ 6.42K
$ 6.42K$ 6.42K

--
----

$ 6.42K
$ 6.42K$ 6.42K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Joi praegune turukapitalisatsioon on $ 6.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JOI ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.42K.

Joi (JOI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Joi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Joi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Joi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Joi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+15.59%
60 päeva$ 0+31.11%
90 päeva$ 0--

Mis on Joi (JOI)

Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app. - app launch next week - eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement) - dev sold to less than 2.5% holding, community control majority - you are one of the earliest communities to get in - US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later) - serious AI dev team, Tencent background - full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Joi (JOI) allikas

Ametlik veebisait

Joi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Joi (JOI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Joi (JOI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Joi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Joi hinna ennustust kohe!

JOI kohalike valuutade suhtes

Joi (JOI) tokenoomika

Joi (JOI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JOI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Joi (JOI) kohta

Kui palju on Joi (JOI) tänapäeval väärt?
Reaalajas JOI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JOI/USD hind?
Praegune hind JOI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Joi turukapitalisatsioon?
JOI turukapitalisatsioon on $ 6.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JOI ringlev varu?
JOI ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOI (ATH) hind?
JOI saavutab ATH hinna summas 0.01560474 USD.
Mis oli kõigi aegade JOI madalaim (ATL) hind?
JOI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JOI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JOI kauplemismaht on -- USD.
Kas JOI sel aastal kõrgemale ka suundub?
JOI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JOI hinna ennustust.
