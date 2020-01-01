John McAIfee (MCAIFEE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi John McAIfee (MCAIFEE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

John McAIfee (MCAIFEE) teave John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem. Ametlik veebisait: https://mcaifee.me/ Ostke MCAIFEE kohe!

John McAIfee (MCAIFEE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage John McAIfee (MCAIFEE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.34K $ 14.34K $ 14.34K Koguvaru: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Ringlev varu: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.34K $ 14.34K $ 14.34K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00723635 $ 0.00723635 $ 0.00723635 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave John McAIfee (MCAIFEE) hinna kohta

John McAIfee (MCAIFEE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud John McAIfee (MCAIFEE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MCAIFEE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MCAIFEE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MCAIFEE tokeni tokenoomikat, avastage MCAIFEE tokeni reaalajas hinda!

MCAIFEE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MCAIFEE võiks suunduda? Meie MCAIFEE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MCAIFEE tokeni hinna ennustust kohe!

