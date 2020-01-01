JizzRocket (JIZZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JizzRocket (JIZZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JizzRocket (JIZZ) teave Jizz Rocket is a decentralized, perpetual coin created with the goal of reaching critical mass. We believe that crypto epitomizes the power of community and togetherness, and that through decentralization and trust in code, people can achieve greatness and freedom. Ametlik veebisait: https://jizzrocket.io/ Valge raamat: https://medium.com/@jizzrocketcoin/introduction-to-jizz-rocket-jizz-5e385c2e5d6a Ostke JIZZ kohe!

JizzRocket (JIZZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JizzRocket (JIZZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 101.98K $ 101.98K $ 101.98K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave JizzRocket (JIZZ) hinna kohta

JizzRocket (JIZZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JizzRocket (JIZZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JIZZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JIZZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JIZZ tokeni tokenoomikat, avastage JIZZ tokeni reaalajas hinda!

JIZZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JIZZ võiks suunduda? Meie JIZZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JIZZ tokeni hinna ennustust kohe!

