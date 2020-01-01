Jito Staked SOL (JITOSOL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Jito Staked SOL (JITOSOL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Jito Staked SOL (JITOSOL) teave The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL. Ametlik veebisait: https://www.jito.network/ Ostke JITOSOL kohe!

Jito Staked SOL (JITOSOL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Jito Staked SOL (JITOSOL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.74B $ 2.74B $ 2.74B Koguvaru: $ 12.39M $ 12.39M $ 12.39M Ringlev varu: $ 12.39M $ 12.39M $ 12.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.74B $ 2.74B $ 2.74B Kõigi aegade kõrgeim: $ 339.52 $ 339.52 $ 339.52 Kõigi aegade madalaim: $ 0.57898 $ 0.57898 $ 0.57898 Praegune hind: $ 221.51 $ 221.51 $ 221.51 Lisateave Jito Staked SOL (JITOSOL) hinna kohta

Jito Staked SOL (JITOSOL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Jito Staked SOL (JITOSOL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JITOSOL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JITOSOL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JITOSOL tokeni tokenoomikat, avastage JITOSOL tokeni reaalajas hinda!

JITOSOL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JITOSOL võiks suunduda? Meie JITOSOL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JITOSOL tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!