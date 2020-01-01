JindoJinju (JINDOJINJU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JindoJinju (JINDOJINJU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JindoJinju (JINDOJINJU) teave JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise. Ametlik veebisait: https://x.com/JindoJinju Valge raamat: https://jindojinju.gitbook.io/jindojinju-docs Ostke JINDOJINJU kohe!

JindoJinju (JINDOJINJU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JindoJinju (JINDOJINJU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.03K $ 34.03K $ 34.03K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 949.87M $ 949.87M $ 949.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.82K $ 35.82K $ 35.82K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave JindoJinju (JINDOJINJU) hinna kohta

JindoJinju (JINDOJINJU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JindoJinju (JINDOJINJU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JINDOJINJU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JINDOJINJU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JINDOJINJU tokeni tokenoomikat, avastage JINDOJINJU tokeni reaalajas hinda!

JINDOJINJU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JINDOJINJU võiks suunduda? Meie JINDOJINJU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JINDOJINJU tokeni hinna ennustust kohe!

