JindoJinju logo

JindoJinju hind (JINDOJINJU)

Loendis mitteolevad

1 JINDOJINJU/USD reaalajas hind:

--
----
-0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
JindoJinju (JINDOJINJU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:04:09 (UTC+8)

JindoJinju (JINDOJINJU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.36%

-0.95%

-4.12%

-4.12%

JindoJinju (JINDOJINJU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JINDOJINJU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JINDOJINJUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JINDOJINJU muutunud +1.36% viimase tunni jooksul, -0.95% 24 tunni vältel -4.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JindoJinju (JINDOJINJU) – turuteave

$ 35.84K
$ 35.84K$ 35.84K

--
----

$ 37.73K
$ 37.73K$ 37.73K

949.87M
949.87M 949.87M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

JindoJinju praegune turukapitalisatsioon on $ 35.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JINDOJINJU ringlev varu on 949.87M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 37.73K.

JindoJinju (JINDOJINJU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse JindoJinju ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JindoJinju ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JindoJinju ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JindoJinju ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.95%
30 päeva$ 0+40.68%
60 päeva$ 0+69.97%
90 päeva$ 0--

Mis on JindoJinju (JINDOJINJU)

JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise.

Üksuse JindoJinju (JINDOJINJU) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

JindoJinju hinna ennustus (USD)

Kui palju on JindoJinju (JINDOJINJU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JindoJinju (JINDOJINJU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JindoJinju nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JindoJinju hinna ennustust kohe!

JINDOJINJU kohalike valuutade suhtes

JindoJinju (JINDOJINJU) tokenoomika

JindoJinju (JINDOJINJU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JINDOJINJU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JindoJinju (JINDOJINJU) kohta

Kui palju on JindoJinju (JINDOJINJU) tänapäeval väärt?
Reaalajas JINDOJINJU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JINDOJINJU/USD hind?
Praegune hind JINDOJINJU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JindoJinju turukapitalisatsioon?
JINDOJINJU turukapitalisatsioon on $ 35.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JINDOJINJU ringlev varu?
JINDOJINJU ringlev varu on 949.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JINDOJINJU (ATH) hind?
JINDOJINJU saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade JINDOJINJU madalaim (ATL) hind?
JINDOJINJU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JINDOJINJU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JINDOJINJU kauplemismaht on -- USD.
Kas JINDOJINJU sel aastal kõrgemale ka suundub?
JINDOJINJU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JINDOJINJU hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 21:04:09 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.