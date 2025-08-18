Mis on JindoJinju (JINDOJINJU)

JindoJinju is a meme coin project inspired by the Jindo dog, a Natural Monument of Korea. Symbolizing courage and wisdom gained through overcoming hardship, it blends the spirited energy of crypto meme culture with a unique digital universe. The project features NFT drops, community contests, and gamified campaigns, all supporting viral storytelling and community-driven growth. With a fixed token supply, JindoJinju is building a global brand rooted in IP expansion. Staking is already live on Avalanche's PumpSpace.io, with future utilities including cross-chain integration and merchandise.

Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JindoJinju (JINDOJINJU) kohta Kui palju on JindoJinju (JINDOJINJU) tänapäeval väärt? Reaalajas JINDOJINJU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JINDOJINJU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JINDOJINJU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JindoJinju turukapitalisatsioon? JINDOJINJU turukapitalisatsioon on $ 35.84K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JINDOJINJU ringlev varu? JINDOJINJU ringlev varu on 949.87M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JINDOJINJU (ATH) hind? JINDOJINJU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade JINDOJINJU madalaim (ATL) hind? JINDOJINJU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JINDOJINJU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JINDOJINJU kauplemismaht on -- USD . Kas JINDOJINJU sel aastal kõrgemale ka suundub? JINDOJINJU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JINDOJINJU hinna ennustust

