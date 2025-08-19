Jimmy on Solana hind (JIMMY)
Jimmy on Solana (JIMMY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JIMMY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JIMMYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00940294 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on JIMMY muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.80% 24 tunni vältel -1.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Jimmy on Solana praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. JIMMY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 420696969.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 93.46K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Jimmy on Solana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jimmy on Solana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jimmy on Solana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jimmy on Solana ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.80%
|30 päeva
|$ 0
|+5.68%
|60 päeva
|$ 0
|+27.35%
|90 päeva
|$ 0
|--
Jimmy has big dreams of becoming a millionaire. He heard stories of people making it by buying meme coins and he was convinced that he could do the same. Jimmy had always been fascinated with internet culture and had a knack for creating viral memes. He knew that memes were all the rage these days and thought that he could create a meme that was both fun and profitable. Excited by the prospect of his newfound idea, Jimmy began working tirelessly on his meme coin. He spent countless hours researching the best blockchain technology to use and crafting the perfect marketing strategy to attract investors. He created a Twitter for his coin and began posting memes to attract attention. To his surprise, people began to take notice. As the value of Jimmy's meme coin began to skyrocket, he started getting invited to speak at Twitter spaces and even landed a few interviews on national news shows. With great success came great responsibility. Jimmy soon realized that he needed to work hard to maintain the value of his coin and protect his investors. He hired a team of developers to help him manage his coin and continued to work tirelessly to improve it.
