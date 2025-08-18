Mis on Jill Boden (JILLBODEN)

Jill Boden is a coin named after Jill Biden, the wife of the current POTUS Joe Biden. Since the memecoin Jeo Boden has skyrocketed to absurd highs, a developer decided to launch JILLBODEN. That developer 'rugpulled' original investors which caused me to make a community takeover for the coin. With the upcoming election hype we believe this coin could outperform the vast majority of the memecoin market.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jill Boden (JILLBODEN) kohta Kui palju on Jill Boden (JILLBODEN) tänapäeval väärt? Reaalajas JILLBODEN hind USD on 0.00000922 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JILLBODEN/USD hind? $ 0.00000922 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JILLBODEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Jill Boden turukapitalisatsioon? JILLBODEN turukapitalisatsioon on $ 9.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JILLBODEN ringlev varu? JILLBODEN ringlev varu on 998.30M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JILLBODEN (ATH) hind? JILLBODEN saavutab ATH hinna summas 0.00092012 USD . Mis oli kõigi aegade JILLBODEN madalaim (ATL) hind? JILLBODEN nägi ATL hinda summas 0.00000692 USD . Milline on JILLBODEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JILLBODEN kauplemismaht on -- USD . Kas JILLBODEN sel aastal kõrgemale ka suundub? JILLBODEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JILLBODEN hinna ennustust

