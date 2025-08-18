Mis on Jigstack (STAK)

Jigstack (Jigsaw / Stack) is a decentralised autonomous organisation governing a portfolio of ethereum network assets and protocols.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Jigstack (STAK) allikas Ametlik veebisait

Jigstack hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jigstack (STAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jigstack (STAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jigstack nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jigstack hinna ennustust kohe!

STAK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Jigstack (STAK) tokenoomika

Jigstack (STAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jigstack (STAK) kohta Kui palju on Jigstack (STAK) tänapäeval väärt? Reaalajas STAK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune STAK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind STAK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Jigstack turukapitalisatsioon? STAK turukapitalisatsioon on $ 15.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on STAK ringlev varu? STAK ringlev varu on 1.76B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim STAK (ATH) hind? STAK saavutab ATH hinna summas 0.227105 USD . Mis oli kõigi aegade STAK madalaim (ATL) hind? STAK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on STAK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine STAK kauplemismaht on -- USD . Kas STAK sel aastal kõrgemale ka suundub? STAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STAK hinna ennustust

Jigstack (STAK) Olulised valdkonna uudised