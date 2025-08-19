Mis on JFIN Coin (JFIN)

Utility token for the JFin ecosystem.

Üksuse JFIN Coin (JFIN) allikas Ametlik veebisait

JFIN Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on JFIN Coin (JFIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JFIN Coin (JFIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JFIN Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

JFIN kohalike valuutade suhtes

JFIN Coin (JFIN) tokenoomika

JFIN Coin (JFIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JFIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JFIN Coin (JFIN) kohta Kui palju on JFIN Coin (JFIN) tänapäeval väärt? Reaalajas JFIN hind USD on 0.18003 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JFIN/USD hind? $ 0.18003 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JFIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JFIN Coin turukapitalisatsioon? JFIN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JFIN ringlev varu? JFIN ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JFIN (ATH) hind? JFIN saavutab ATH hinna summas 7.14 USD . Mis oli kõigi aegade JFIN madalaim (ATL) hind? JFIN nägi ATL hinda summas 0.051771 USD . Milline on JFIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JFIN kauplemismaht on -- USD . Kas JFIN sel aastal kõrgemale ka suundub? JFIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JFIN hinna ennustust

JFIN Coin (JFIN) Olulised valdkonna uudised