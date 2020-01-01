JEXchange (JEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JEXchange (JEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JEXchange (JEX) teave JEX aims at being a decentralized exchange that allows safe exchange of Elrond ecosystem tokens between users. The goal is to provide a simple and intuitive platform to create tokens exchange offers by interacting with a smart contract to benefit from the high level of security of Elrond blockchain. Many new projects and their token appear almost everyday. We think it is important to provide a simple and secure way for users to exchange these tokens from peer to peer. Security is very important in these exchanges that require a third party to act as a warranty for integrity and to prevent fraud. JEX exchange claims to be a complement to the Maiar Exchange by proposing peer-to-peer swaps using a smart contract as a trustworthy third party. Ametlik veebisait: https://jexchange.io Ostke JEX kohe!

JEXchange (JEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JEXchange (JEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Koguvaru: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Ringlev varu: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1,66M $ 1,66M $ 1,66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,00959624 $ 0,00959624 $ 0,00959624 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0,00165939 $ 0,00165939 $ 0,00165939 Lisateave JEXchange (JEX) hinna kohta

JEXchange (JEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JEXchange (JEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JEX tokeni tokenoomikat, avastage JEX tokeni reaalajas hinda!

JEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JEX võiks suunduda? Meie JEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JEX tokeni hinna ennustust kohe!

