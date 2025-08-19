Mis on JEXchange (JEX)

JEX aims at being a decentralized exchange that allows safe exchange of Elrond ecosystem tokens between users. The goal is to provide a simple and intuitive platform to create tokens exchange offers by interacting with a smart contract to benefit from the high level of security of Elrond blockchain. Many new projects and their token appear almost everyday. We think it is important to provide a simple and secure way for users to exchange these tokens from peer to peer. Security is very important in these exchanges that require a third party to act as a warranty for integrity and to prevent fraud. JEX exchange claims to be a complement to the Maiar Exchange by proposing peer-to-peer swaps using a smart contract as a trustworthy third party.

Üksuse JEXchange (JEX) allikas Ametlik veebisait

JEXchange (JEX) tokenoomika

JEXchange (JEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JEXchange (JEX) kohta Kui palju on JEXchange (JEX) tänapäeval väärt? Reaalajas JEX hind USD on 0.001631 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune JEX/USD hind? $ 0.001631 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind JEX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on JEXchange turukapitalisatsioon? JEX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JEX ringlev varu? JEX ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JEX (ATH) hind? JEX saavutab ATH hinna summas 0.00959624 USD . Mis oli kõigi aegade JEX madalaim (ATL) hind? JEX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JEX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JEX kauplemismaht on -- USD . Kas JEX sel aastal kõrgemale ka suundub? JEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JEX hinna ennustust

