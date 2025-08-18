Rohkem infot JETT

JETT CRYPTO (JETT)

$0.087914
+4.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
JETT CRYPTO (JETT) reaalajas hinnagraafik
JETT CRYPTO (JETT) hinna teave (USD)

JETT CRYPTO (JETT) reaalajas hind on $0.087914. Viimase 24 tunni jooksul JETT kaubeldud madalaim $ 0.084319 ja kõrgeim $ 0.09024 näitab aktiivset turu volatiivsust. JETTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.048 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.083634.

Lüliajalise tootluse osas on JETT muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, +4.26% 24 tunni vältel -8.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JETT CRYPTO (JETT) – turuteave

JETT CRYPTO praegune turukapitalisatsioon on $ 2.53M -- 24 tunnise kauplemismahuga. JETT ringlev varu on 28.77M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.78M.

JETT CRYPTO (JETT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse JETT CRYPTO ja USD hinnamuutus $ +0.00359489.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse JETT CRYPTO ja USD hinnamuutus $ -0.0483652804.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse JETT CRYPTO ja USD hinnamuutus $ -0.0483420887.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse JETT CRYPTO ja USD hinnamuutus $ -0.1693118859594772.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00359489+4.26%
30 päeva$ -0.0483652804-55.01%
60 päeva$ -0.0483420887-54.98%
90 päeva$ -0.1693118859594772-65.82%

Mis on JETT CRYPTO (JETT)

Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

JETT CRYPTO hinna ennustus (USD)

Kui palju on JETT CRYPTO (JETT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JETT CRYPTO (JETT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JETT CRYPTO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JETT CRYPTO hinna ennustust kohe!

JETT kohalike valuutade suhtes

JETT CRYPTO (JETT) tokenoomika

JETT CRYPTO (JETT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JETT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JETT CRYPTO (JETT) kohta

Kui palju on JETT CRYPTO (JETT) tänapäeval väärt?
Reaalajas JETT hind USD on 0.087914 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JETT/USD hind?
Praegune hind JETT/USD on $ 0.087914. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JETT CRYPTO turukapitalisatsioon?
JETT turukapitalisatsioon on $ 2.53M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JETT ringlev varu?
JETT ringlev varu on 28.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JETT (ATH) hind?
JETT saavutab ATH hinna summas 1.048 USD.
Mis oli kõigi aegade JETT madalaim (ATL) hind?
JETT nägi ATL hinda summas 0.083634 USD.
Milline on JETT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JETT kauplemismaht on -- USD.
Kas JETT sel aastal kõrgemale ka suundub?
JETT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JETT hinna ennustust.
JETT CRYPTO (JETT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

