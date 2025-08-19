Rohkem infot JTS

JTS Hinnainfo

JTS Valge raamat

JTS Ametlik veebisait

JTS Tokenoomika

JTS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Jetset logo

Jetset hind (JTS)

Loendis mitteolevad

1 JTS/USD reaalajas hind:

$0.00055109
$0.00055109$0.00055109
+1.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Jetset (JTS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:44:44 (UTC+8)

Jetset (JTS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00745547
$ 0.00745547$ 0.00745547

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

+1.58%

+9.66%

+9.66%

Jetset (JTS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JTS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JTSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00745547 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JTS muutunud +0.27% viimase tunni jooksul, +1.58% 24 tunni vältel +9.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jetset (JTS) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 548.26K
$ 548.26K$ 548.26K

0.00
0.00 0.00

994,815,733.9718213
994,815,733.9718213 994,815,733.9718213

Jetset praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. JTS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 994815733.9718213. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 548.26K.

Jetset (JTS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jetset ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jetset ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jetset ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jetset ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.58%
30 päeva$ 0+26.78%
60 päeva$ 0+39.93%
90 päeva$ 0--

Mis on Jetset (JTS)

Fuel the ever-growing industries of Luxury, Travel and Wellness. $JTS will be used for luxury home rentals, exotic car rentals, travel, wellness programs and even Metaverse real estate transactions! Jetset isn't just a token, it's a lifestyle.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Jetset (JTS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Jetset hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jetset (JTS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jetset (JTS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jetset nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jetset hinna ennustust kohe!

JTS kohalike valuutade suhtes

Jetset (JTS) tokenoomika

Jetset (JTS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JTS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jetset (JTS) kohta

Kui palju on Jetset (JTS) tänapäeval väärt?
Reaalajas JTS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JTS/USD hind?
Praegune hind JTS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jetset turukapitalisatsioon?
JTS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JTS ringlev varu?
JTS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JTS (ATH) hind?
JTS saavutab ATH hinna summas 0.00745547 USD.
Mis oli kõigi aegade JTS madalaim (ATL) hind?
JTS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JTS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JTS kauplemismaht on -- USD.
Kas JTS sel aastal kõrgemale ka suundub?
JTS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JTS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:44:44 (UTC+8)

Jetset (JTS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.