Jetcat hind (JETCAT)

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Jetcat (JETCAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:49:20 (UTC+8)

Jetcat (JETCAT) hinna teave (USD)

Jetcat (JETCAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JETCAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JETCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JETCAT muutunud -0.54% viimase tunni jooksul, -7.55% 24 tunni vältel +0.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jetcat (JETCAT) – turuteave

Jetcat praegune turukapitalisatsioon on $ 13.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JETCAT ringlev varu on 900.00M, mille koguvaru on 999995732.31. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.32K.

Jetcat (JETCAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Jetcat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jetcat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jetcat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jetcat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.55%
30 päeva$ 0-7.85%
60 päeva$ 0+15.99%
90 päeva$ 0--

Mis on Jetcat (JETCAT)

Jetcat is a community token that is built under the Solana Blockchain ecosystem.Moreover,we are looking forward to make waves in the crypto ocean...And the team behind it are willingly to take the project more further to over $1billion Market cap in 6months, The team responsible for jetcat are highly making waves on both monetary aspects for aggressive marketing,promotions and publicity in any means to see the project grow successfully.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Jetcat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jetcat (JETCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jetcat (JETCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jetcat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jetcat hinna ennustust kohe!

JETCAT kohalike valuutade suhtes

Jetcat (JETCAT) tokenoomika

Jetcat (JETCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JETCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jetcat (JETCAT) kohta

Kui palju on Jetcat (JETCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas JETCAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JETCAT/USD hind?
Praegune hind JETCAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jetcat turukapitalisatsioon?
JETCAT turukapitalisatsioon on $ 13.79K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JETCAT ringlev varu?
JETCAT ringlev varu on 900.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JETCAT (ATH) hind?
JETCAT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade JETCAT madalaim (ATL) hind?
JETCAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JETCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JETCAT kauplemismaht on -- USD.
Kas JETCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
JETCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JETCAT hinna ennustust.
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.