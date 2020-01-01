JESUS ON SOL (JESUS) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi JESUS ON SOL (JESUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
JESUS ON SOL (JESUS) teave

THE MISSION OF JESUSONSOL IS to INFLUENCE CULTURE AND BRING LIGHT INTO DARK PLACES ON SOLANA JUST AS JESUS COIN ON THE ETHEREUM BLOCKCHAIN HAS DONE. WE ARE CONTINUING THE LEGACY AS IT OPERATES AS A DECENTRALIZED, FAITH-BASED CRYPTOCURRENCY THAT INSPIRES INDIVIDUALS TO LOVE ONE ANOTHER AND PURSUE A HIGHER CALLING.

https://www.jesusonsol.com/
https://www.jesusonsol.com/

JESUS ON SOL (JESUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage JESUS ON SOL (JESUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.00
$ 0.00
Koguvaru:
$ 7.00M
$ 7.00M$ 7.00M
Ringlev varu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 176.81K
$ 176.81K$ 176.81K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.288031
$ 0.288031$ 0.288031
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00330383
$ 0.00330383$ 0.00330383
Praegune hind:
$ 0.02526129
$ 0.02526129$ 0.02526129

JESUS ON SOL (JESUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

JESUS ON SOL (JESUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate JESUS tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

JESUS tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate JESUS tokeni tokenoomikat, avastage JESUS tokeni reaalajas hinda!

JESUS – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu JESUS võiks suunduda? Meie JESUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.