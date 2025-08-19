JESUS ON SOL (JESUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.02216857 $ 0.02216857 $ 0.02216857 24 h madal $ 0.02609718 $ 0.02609718 $ 0.02609718 24 h kõrge 24 h madal $ 0.02216857$ 0.02216857 $ 0.02216857 24 h kõrge $ 0.02609718$ 0.02609718 $ 0.02609718 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.288031$ 0.288031 $ 0.288031 Madalaim hind $ 0.00330383$ 0.00330383 $ 0.00330383 Hinnamuutus (1 h) -0.52% Hinnamuutus (1 p) -1.88% Hinnamuutus (7 p) +34.58% Hinnamuutus (7 p) +34.58%

JESUS ON SOL (JESUS) reaalajas hind on $0.02405631. Viimase 24 tunni jooksul JESUS kaubeldud madalaim $ 0.02216857 ja kõrgeim $ 0.02609718 näitab aktiivset turu volatiivsust. JESUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.288031 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00330383.

Lüliajalise tootluse osas on JESUS muutunud -0.52% viimase tunni jooksul, -1.88% 24 tunni vältel +34.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JESUS ON SOL (JESUS) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 168.38K$ 168.38K $ 168.38K Ringlev varu 0.00 0.00 0.00 Koguvaru 6,999,335.0 6,999,335.0 6,999,335.0

JESUS ON SOL praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. JESUS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 6999335.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 168.38K.