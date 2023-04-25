Jesus Coin (JESUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Jesus Coin (JESUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Jesus Coin (JESUS) teave What is Jesus Coin? Jesus Coin was launched to transform the memecoin market with a unique narrative as the only cryptocurrency that encourages generosity. Jesus Coin is building a native transaction network on top of Ethereum to power decentralized, charitable, applications and organizations. What makes your project unique? Jesus Coin is an ERC-20 that revolutionizes generosity through open-source smart contracts and opens the door for decentralized governance within charitable organizations. History of your project. Jesus Coin was conceived by Maker Lee, after seeing a need for innovation within the non-profit world. On April 25, 2023, $JESUS conducted a fundraising sale and was the number one trending coin on PinkSale.finance (a presale platform.) Within 24 hours, Jesus Coin attracted over 600 holders who contributed to over $2m in trading volume on UniSwap. What’s next for your project? Jesus Coin is building a decentralized app to facilitate charitable giving throughout non-profit organizations and is actively looking for new partnerships in the web2 and web3 ecosystems. What can your token be used for? Jesus Coin (JESUS) can be used as a currency and as governance within the Jesus Coin network. Because the supply of JESUS is set at 777 trillion, JESUS can also be used as a store of value. Ametlik veebisait: https://www.jesuscoin.xyz/ Ostke JESUS kohe!

Jesus Coin (JESUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Jesus Coin (JESUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Koguvaru: $ 777.78T $ 777.78T $ 777.78T Ringlev varu: $ 156.53T $ 156.53T $ 156.53T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.67M $ 29.67M $ 29.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Jesus Coin (JESUS) hinna kohta

Jesus Coin (JESUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Jesus Coin (JESUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JESUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JESUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JESUS tokeni tokenoomikat, avastage JESUS tokeni reaalajas hinda!

