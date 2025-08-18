Jesus Coin hind (JESUS)
Jesus Coin (JESUS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JESUS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JESUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on JESUS muutunud +0.31% viimase tunni jooksul, -4.25% 24 tunni vältel -8.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Jesus Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 6.12M -- 24 tunnise kauplemismahuga. JESUS ringlev varu on 156.53T, mille koguvaru on 777777777777777.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.43M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Jesus Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Jesus Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Jesus Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Jesus Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-4.25%
|30 päeva
|$ 0
|-2.59%
|60 päeva
|$ 0
|+12.80%
|90 päeva
|$ 0
|--
**What is Jesus Coin?** Jesus Coin was launched to transform the memecoin market with a unique narrative as the only cryptocurrency that encourages generosity. Jesus Coin is building a native transaction network on top of Ethereum to power decentralized, charitable, applications and organizations. **What makes your project unique?** Jesus Coin is an ERC-20 that revolutionizes generosity through open-source smart contracts and opens the door for decentralized governance within charitable organizations. **History of your project.** Jesus Coin was conceived by [Maker Lee](https://twitter.com/0xmakerlee), after seeing a need for innovation within the non-profit world. On April 25, 2023, $JESUS conducted a fundraising sale and was the number one trending coin on [PinkSale.finance](https://pinksale.finance/) (a presale platform.) Within 24 hours, Jesus Coin attracted over 600 holders who contributed to over $2m in trading volume on [UniSwap.](https://app.uniswap.org/#/swap?outputCurrency=0xba386a4ca26b85fd057ab1ef86e3dc7bdeb5ce70) **What’s next for your project?** Jesus Coin is building a decentralized app to facilitate charitable giving throughout non-profit organizations and is actively looking for new partnerships in the web2 and web3 ecosystems. **What can your token be used for?** Jesus Coin (JESUS) can be used as a currency and as governance within the Jesus Coin network. Because the supply of JESUS is set at 777 trillion, JESUS can also be used as a store of value.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.