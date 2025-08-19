Rohkem infot JES

jes logo

jes hind (JES)

Loendis mitteolevad

1 JES/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
jes (JES) reaalajas hinnagraafik
jes (JES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

jes (JES) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul JES kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. JESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on JES muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

jes (JES) – turuteave

$ 5.00K
$ 5.00K$ 5.00K

--
----

$ 5.00K
$ 5.00K$ 5.00K

992.02M
992.02M 992.02M

992,017,026.758709
992,017,026.758709 992,017,026.758709

jes praegune turukapitalisatsioon on $ 5.00K -- 24 tunnise kauplemismahuga. JES ringlev varu on 992.02M, mille koguvaru on 992017026.758709. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.00K.

jes (JES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse jes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse jes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse jes ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse jes ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+18.86%
60 päeva$ 0+20.34%
90 päeva$ 0--

Mis on jes (JES)

straight outta the circus, this quirky clown cat is ready to steal the spotlight on the solana blockchain. decked out in vibrant colors, a playful grin, and an unmistakable whimsical vibe, this feline combines circus charm with blockchain brilliance. a perfect blend of fun and tech, it's not just a cat, it's a carnival of creativity, living its best digital life on solana, making every block more entertaining.

jes hinna ennustus (USD)

Kui palju on jes (JES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie jes (JES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida jes nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake jes hinna ennustust kohe!

jes (JES) tokenoomika

jes (JES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse jes (JES) kohta

Kui palju on jes (JES) tänapäeval väärt?
Reaalajas JES hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JES/USD hind?
Praegune hind JES/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on jes turukapitalisatsioon?
JES turukapitalisatsioon on $ 5.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JES ringlev varu?
JES ringlev varu on 992.02M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JES (ATH) hind?
JES saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade JES madalaim (ATL) hind?
JES nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on JES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JES kauplemismaht on -- USD.
Kas JES sel aastal kõrgemale ka suundub?
JES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JES hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 00:44:27 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.