jeo rogen logo

jeo rogen hind (ROGEN)

Loendis mitteolevad

1 ROGEN/USD reaalajas hind:

$0.00056303
$0.00056303
-1.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
jeo rogen (ROGEN) reaalajas hinnagraafik
jeo rogen (ROGEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00191537
$ 0.00191537

$ 0
$ 0

--

-1.40%

+2.39%

+2.39%

jeo rogen (ROGEN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ROGEN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROGENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00191537 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ROGEN muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.40% 24 tunni vältel +2.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

jeo rogen (ROGEN) – turuteave

$ 562.47K
$ 562.47K

--
--

$ 562.47K
$ 562.47K

999.01M
999.01M

999,005,409.121222
999,005,409.121222

jeo rogen praegune turukapitalisatsioon on $ 562.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ROGEN ringlev varu on 999.01M, mille koguvaru on 999005409.121222. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 562.47K.

jeo rogen (ROGEN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse jeo rogen ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse jeo rogen ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse jeo rogen ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse jeo rogen ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.40%
30 päeva$ 0+21.49%
60 päeva$ 0+19.15%
90 päeva$ 0--

Mis on jeo rogen (ROGEN)

Jeo Rogen is an animated parody started by fans of JRE (the #1 IRL podcast) that blurs the lines of fiction and reality with its hysterical comedy and satire of real world events. Jeo Rogen talks with politicians, celebrities, influencers, comedians, and everyone in between by using A.I. technology to bring them to life in his animated studio. Jeo even has his own comedy special! Anything can happen on the Jeo Rogen animated podcast!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse jeo rogen (ROGEN) allikas

Ametlik veebisait

jeo rogen hinna ennustus (USD)

Kui palju on jeo rogen (ROGEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie jeo rogen (ROGEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida jeo rogen nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake jeo rogen hinna ennustust kohe!

ROGEN kohalike valuutade suhtes

jeo rogen (ROGEN) tokenoomika

jeo rogen (ROGEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROGEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse jeo rogen (ROGEN) kohta

Kui palju on jeo rogen (ROGEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas ROGEN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ROGEN/USD hind?
Praegune hind ROGEN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on jeo rogen turukapitalisatsioon?
ROGEN turukapitalisatsioon on $ 562.47K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ROGEN ringlev varu?
ROGEN ringlev varu on 999.01M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROGEN (ATH) hind?
ROGEN saavutab ATH hinna summas 0.00191537 USD.
Mis oli kõigi aegade ROGEN madalaim (ATL) hind?
ROGEN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ROGEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ROGEN kauplemismaht on -- USD.
Kas ROGEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
ROGEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROGEN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.