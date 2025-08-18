Mis on Jeo Boden (BODEN)

The $BODEN token, also known as the Joe Boden token, is a memecoin that humorously references Joe Biden.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Jeo Boden (BODEN) allikas Ametlik veebisait

Jeo Boden hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jeo Boden (BODEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jeo Boden (BODEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jeo Boden nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jeo Boden hinna ennustust kohe!

BODEN kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Jeo Boden (BODEN) tokenoomika

Jeo Boden (BODEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BODEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jeo Boden (BODEN) kohta Kui palju on Jeo Boden (BODEN) tänapäeval väärt? Reaalajas BODEN hind USD on 0.0025336 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BODEN/USD hind? $ 0.0025336 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BODEN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Jeo Boden turukapitalisatsioon? BODEN turukapitalisatsioon on $ 1.76M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BODEN ringlev varu? BODEN ringlev varu on 690.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BODEN (ATH) hind? BODEN saavutab ATH hinna summas 1.04 USD . Mis oli kõigi aegade BODEN madalaim (ATL) hind? BODEN nägi ATL hinda summas 0.00175942 USD . Milline on BODEN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BODEN kauplemismaht on -- USD . Kas BODEN sel aastal kõrgemale ka suundub? BODEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BODEN hinna ennustust

Jeo Boden (BODEN) Olulised valdkonna uudised