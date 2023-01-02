JennyCo (JCO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JennyCo (JCO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JennyCo (JCO) teave JennyCo has developed a secure app where users get rewarded for uploading their dynamic health data (genetics, medical history, wearable data, etc) and in which they have further options to either lease their health data to businesses and/or receive AI-driven personalized health insights and recommendations. Ametlik veebisait: https://jennyco.com/ Valge raamat: https://jennyco.com/wp-content/uploads/2023/06/JennyCoWhite-V22-MN-2.1.2023.pdf

JennyCo (JCO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JennyCo (JCO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 491.53K $ 491.53K $ 491.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04302785 $ 0.04302785 $ 0.04302785 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00199113 $ 0.00199113 $ 0.00199113 Lisateave JennyCo (JCO) hinna kohta

JennyCo (JCO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JennyCo (JCO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JCO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JCO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JCO tokeni tokenoomikat, avastage JCO tokeni reaalajas hinda!

