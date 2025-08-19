Mis on JennyCo (JCO)

JennyCo has developed a secure app where users get rewarded for uploading their dynamic health data (genetics, medical history, wearable data, etc) and in which they have further options to either lease their health data to businesses and/or receive AI-driven personalized health insights and recommendations.

Üksuse JennyCo (JCO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

JennyCo (JCO) tokenoomika

JennyCo (JCO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JCO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Milline on JennyCo turukapitalisatsioon? JCO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JCO ringlev varu? JCO ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JCO (ATH) hind? JCO saavutab ATH hinna summas 0.04302785 USD . Mis oli kõigi aegade JCO madalaim (ATL) hind? JCO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on JCO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JCO kauplemismaht on $ 46.93K USD .

